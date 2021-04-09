Главная Новости Криминал и происшествия Навигатор подвел. В Харькове фура заблудилась в многоэтажках
09.04.2021  09:25   

Навигатор подвел. В Харькове фура заблудилась в многоэтажках

Фура на львовских номерах не сориентировалась и попала в тупик.

Происшествие произошло вечером, 8 апреля, во дворе дома по переулку Зерновому, 5-В. На опубликованных кадрах видно, что фура, пытаясь объехать дом по пешеходной дорожке, застряла во дворе.

Сам же водитель утверждает, что 9 часов был за рулем, устал и доверился навигатору и тот завел его во дворы спального района.

На место ДТП приехали правоохранители, которые безрезультатно пытались внедорожником оттянуть грузовик. Но до утра, 9 апреля фура так и осталась во дворе.

Пресс-служба патрульной полиции пообещала прокомментировать происшествие позже.
 

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Тэги:  дтп, фура, харьков
 
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