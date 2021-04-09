Главная Новости Криминал и происшествия В спальном районе Харькове горела многоэтажка. Хозяина спасти не удалось
09.04.2021  09:00   

В спальном районе Харькове горела многоэтажка. Хозяина спасти не удалось

Вечером, 8 апреля на проспекте Александровском, 158 произошел пожар в пятиэтажном доме. Горела квартира на последнем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что горят домашние вещи и мебель к одной из комнат. В это время в квартире находился 60-летний мужчина. Он получил значительные ожоги

Пожарные вынесли его наружу и передали медикам скорой. К сожалению пострадавший вскоре скончался от полученных травм в ожоговом центре Харькова.

На ликвидацию пожара спасателям нонадобилось полтора часа. Причина его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, харьков
 
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