09.04.2021 09:00

В спальном районе Харькове горела многоэтажка. Хозяина спасти не удалось

Вечером, 8 апреля на проспекте Александровском, 158 произошел пожар в пятиэтажном доме. Горела квартира на последнем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что горят домашние вещи и мебель к одной из комнат. В это время в квартире находился 60-летний мужчина. Он получил значительные ожоги

Пожарные вынесли его наружу и передали медикам скорой. К сожалению пострадавший вскоре скончался от полученных травм в ожоговом центре Харькова.



На ликвидацию пожара спасателям нонадобилось полтора часа. Причина его возникновения и сумма причиненного ущерба устанавливается.