09.04.2021 08:20

Вымогал 10 000 гривен за добычу песка в карьере. Сельский голова пойдет под суд

Красноградской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя одного из сельсоветов Сахновщинского района Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды, объединенного с вымогательством.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2020 года к председателю одного из сельских советов Сахновщинского района Харьковской области обратился гражданин с вопросом о предоставлении разрешения на добычу песка, в карьере, который расположен на территории района.



За дачу разрешения председатель сельского совета требовал 10 тыс. грн. Передача неправомерной выгоды осуществлялась двумя траншами - 3 тыс. грн и 7 тыс. грн соответственно.



Досудебное расследование проводили следователи отделения полиции №1 Красноградского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.