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09.04.2021  08:20   

Вымогал 10 000 гривен за добычу песка в карьере. Сельский голова пойдет под суд

Красноградской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя одного из сельсоветов Сахновщинского района Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды, объединенного с вымогательством.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2020 года к председателю одного из сельских советов Сахновщинского района Харьковской области обратился гражданин с вопросом о предоставлении разрешения на добычу песка, в карьере, который расположен на территории района.

За дачу разрешения председатель сельского совета требовал 10 тыс. грн. Передача неправомерной выгоды осуществлялась двумя траншами - 3 тыс. грн и 7 тыс. грн соответственно.

Досудебное расследование проводили следователи отделения полиции №1 Красноградского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, взятка, песок
 
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