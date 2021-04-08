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08.04.2021  19:12   

Ночное ограбление: подростки обокрали магазин (ФОТО)

Полицейские задержали на горячем воришек-тинейджеров.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2021 года около 03:00 во время патрулирования города Первомайский полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Лозовского РВП заметили возле магазина трех подростков.
 
Как выяснилось, 11, 14 и 16-летние жители города проникли в магазин, где совершили кражу. Объяснить свои действия ребята не смогли. Полицейские сообщили родителям о случившемся и доставили ребят в отделение полиции. Украденный товар изъят.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налет, харьков, воровство, алкоголь
 
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