08.04.2021 19:12

Ночное ограбление: подростки обокрали магазин (ФОТО)

Полицейские задержали на горячем воришек-тинейджеров.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2021 года около 03:00 во время патрулирования города Первомайский полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Лозовского РВП заметили возле магазина трех подростков.

Как выяснилось, 11, 14 и 16-летние жители города проникли в магазин, где совершили кражу. Объяснить свои действия ребята не смогли. Полицейские сообщили родителям о случившемся и доставили ребят в отделение полиции. Украденный товар изъят.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.