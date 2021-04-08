Главная Новости Криминал и происшествия Минирование: на почтах и в торговых центрах бомб не найдено (ФОТО)
08.04.2021  18:59   

Минирование: на почтах и в торговых центрах бомб не найдено (ФОТО)

Полиция проверила информацию о минировании нескольких торговых центров и почтовых отделений в Харькове.

Специалисты обследовали почти 54 тысячи кв. метров помещений, свыше 16 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 695 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в 4 торговых центрах и 5 почтовых отделениях в Харькове поступило в полицию 8 апреля на электронную почту.
 
На местах работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц, которые сделали ложное сообщение.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков, почты, торговые центры
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия Полуночное минирование вокзала: мужчине сообщено о подозрении 01.04 Криминал и происшествия В харьковской тюрьме искали взрывчатку 31.03 Криминал и происшествия В автобусе в Польшу искали взрывчатку
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 