08.04.2021 18:59

Минирование: на почтах и в торговых центрах бомб не найдено (ФОТО)

Полиция проверила информацию о минировании нескольких торговых центров и почтовых отделений в Харькове.

Специалисты обследовали почти 54 тысячи кв. метров помещений, свыше 16 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 695 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Сообщение о закладке взрывчатки в 4 торговых центрах и 5 почтовых отделениях в Харькове поступило в полицию 8 апреля на электронную почту.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц, которые сделали ложное сообщение.