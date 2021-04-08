08.04.2021 19:28

Смертельный обгон: скутерист погиб под колесами авто (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2021 года около 23:07 по улице Соборной в городе Балаклея произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2111» под управлением 37-летнего местного жителя и скутера, за рулем которого находился 58-летний балаклеец.

Установлено, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

Водитель автомобиля «ВАЗ» совершал поворот налево, в это время скутерист решил обогнать легковушку.

В результате столкновения водитель скутера от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.