Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный обгон: скутерист погиб под колесами авто (ФОТО)
08.04.2021  19:28   

Смертельный обгон: скутерист погиб под колесами авто (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 апреля 2021 года около 23:07 по улице Соборной в городе Балаклея произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2111» под управлением 37-летнего местного жителя и скутера, за рулем которого находился 58-летний балаклеец.
 
Установлено, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении.
 
Водитель автомобиля «ВАЗ» совершал поворот налево, в это время скутерист решил обогнать легковушку.
 
В результате столкновения водитель скутера от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, труп, мертвое тело
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия Вылетел на встречку, погубив двух человек: вынесен приговор виновнику трагедии (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 07.04 Криминал и происшествия ДТП: в хлам - пять машин и одна клумба (ВИДЕО) 07.04 Криминал и происшествия Лобовое ДТП: такси и легковушка не поделили проспект (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 