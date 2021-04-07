Главная Новости Криминал и происшествия Вырвал сумку и убежал: грабителя поймали копы (ФОТО)
07.04.2021  19:59   

Вырвал сумку и убежал: грабителя поймали копы (ФОТО)

На Харьковщине полицейские разоблачили мужчину, який ограбил женщину

Как сообщает ГУ Нацполиции, правонарушитель выхватил из рук односельчанки сумку и убежал.  Злоумышленника менее чем за время нашли полицейские Чугуевский районный управления милиции.
 
5 апреля на полицию обратилась 42-летняя потерпевшая.  Она рассказала, что в поселке Введенка на улице к ней подошел односельчанин.  После короткого разговора он толкнул женщину, выхватил сумку и бросился бежать.  Потерпевшая сообщила, что в сумке находилось 550 гривен.
 
Полицейские оперативно установили местонахождение 32-летнего злоумышленника и изъялы у него вещественные доказательства.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  186 (грабеж) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 4 лет.  Мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления.  Решается вопрос о избрании меры пресечения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налет, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 Криминал и происшествия Грабителя, с кулаками отобравшего мобильный, задержали прохожие (ФОТО) 26.03 Криминал и происшествия Ограбление под Новый год: криминальный квартет пойдет под суд 23.03 Криминал и происшествия Угрожал пристрелить охранника и сбежал с двумя пакетами продуктов: подробности ограбления на Новожаново
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 