07.04.2021 19:59

Вырвал сумку и убежал: грабителя поймали копы (ФОТО)

На Харьковщине полицейские разоблачили мужчину, який ограбил женщину

Как сообщает ГУ Нацполиции, правонарушитель выхватил из рук односельчанки сумку и убежал. Злоумышленника менее чем за время нашли полицейские Чугуевский районный управления милиции.

5 апреля на полицию обратилась 42-летняя потерпевшая. Она рассказала, что в поселке Введенка на улице к ней подошел односельчанин. После короткого разговора он толкнул женщину, выхватил сумку и бросился бежать. Потерпевшая сообщила, что в сумке находилось 550 гривен.

Полицейские оперативно установили местонахождение 32-летнего злоумышленника и изъялы у него вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 4 лет. Мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления. Решается вопрос о избрании меры пресечения.