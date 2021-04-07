07.04.2021 17:15

ДТП: в хлам - пять машин и одна клумба (ВИДЕО)

О трех авариях сообщают очевидцы.

Как информирует Типичное ХТЗ на дорогах Харькова - еще три аварии

Так, улицу Якира не поделили Toyota и Chevrolet, а Салтовское шоссе - Жигули и Hyundai.

А под Харьковом, на въезде в Чугуев, авто влетело в клумбу.