Лобовое ДТП: такси и легковушка не поделили проспект (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 7 апреля Гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 апреля На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.