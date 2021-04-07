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07.04.2021  16:19   

Лобовое ДТП: такси и легковушка не поделили проспект (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, возле ХАДО на роспекте Тракторосроителей - лобовое столкновение.

Магистраль не поделили ВАЗ и Nissan.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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