07.04.2021 09:21

Харьковские предприятия изготовляли оборудование для российской военной техники - СБУ

Товары попадали в Российскую Федерацию под видом гражданских.

Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.



Вв пресс-службе СБУ сообщили, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.



Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.





Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию по адресу подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.



Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.



Разоблачение и документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.