Офицер, устроивший стрельбу в поезде, задержан. Второй - на гауптвахте.

Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил задержала и сообщила о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства (ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением «Константиновка - Киев». Один из них, грубо нарушая общественный порядок, открыл стрельбу из табельного огнестрельного оружия и оказал сопротивление правоохранителям. Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения «КОРД». Пострадавших от инцидента нет.
Стрелка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, другого офицера доставили в гауптвахту
Проводятся неотложные следственные действия, оружие в установленном порядке изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Красноградского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
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