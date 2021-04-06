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06.04.2021  15:11   

ДТП: Жесткая встреча легковушек - момент аварии (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на проспекте. Гагарина - авария с участием Mitsubishi, Opel и стелы АЗС
 
ВИдео момента столкновения прилагается.
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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