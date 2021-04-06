Харьковские пограничники задержали россиянина, который хотел трудоустроиться в Украине

На Харьковщине задержали двух нарушителей государственной границы
5 апреля, с помощью камер видеонаблюдения, пограничники обнаружили лицо, которое двигалось в сторону границы. Пограничный наряд, который сразу же отправился к месту вероятного незаконного пересечения границы, в районе населенного пункта Уды, задержал гражданина Украины 1976 года рождения. Он пытался незаконно попасть из Украины в РФ.
По словам мужчины, в легальном въезде в РФ ему было отказано, поэтому он решил пересечь границу незаконным способом.
В другом случае пограничники задержали гражданина Российской Федерации, 1997 года рождения. Мужчина незаконно пересек границу из России в Украину недалеко от населенного пункта Гатище.
Правоохранителям иностранец пояснил, что направлялся в Украину с целью трудоустройства.
За попытку незаконного пересечения и незаконное пересечение границы оба задержанных привлечены к административной ответственности. Кроме того, гражданин России принудительно вернули в РФ и запретили въезд в Украину сроком на три года.
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