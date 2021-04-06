Главная Новости Криминал и происшествия Лишил детей тепла. На Харьковщине будут судить бизнесмена
06.04.2021  12:25   

Лишил детей тепла. На Харьковщине будут судить бизнесмена

Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту служебного подлога, халатности, то есть ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, установлено, что в декабря 2020 года между отделом образования Барвенковской райгосадминистрации Харьковской области и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда по ремонту котельной, которая использовалась для отопления помещений школы и детского сада на территории района.

В дальнейшем подрядчик зная, что работы не выполнены, составил и подписал акты приемки выполненных работ и получил на счет ООО бюджетные средства на общую сумму 1 400 000 грн, нанеся тем самым имущественного ущерба государству на указанную сумму.

Досудебное расследование проводили сотрудники отделения полиции №2 следственного отдела Изюмского районного управления в Харьковской области по оперативным сопровождением сотрудников УСБУ в Харьковской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, подозрение, подрядчик
 
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