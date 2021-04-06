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06.04.2021  08:30   

На скоростной трассе Харьковщины перевернулся и загорелся внедорожник (ФОТО)

5 апреля на 79-м километре скоростной трассы М-29 Красноградского района в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль «MITSUBISHI Outlander»



К месту вызова прибыл дежурный караул 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачена пламенем на площади около 8 кв.м.

В 14:07 пожар локализован, а в 14:26 полностью ликвидирован. Погибших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, пожар, гсчс, красноград
 
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