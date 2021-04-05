05.04.2021 19:34

Сбежала из дома на попутном тракторе: малышку нашли на харьковском вокзале (ФОТО)

10-летняя девочка хотела посмотреть на фонтаны.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 апреля 2021 года в 19:14 в сектор полицейской деятельности №1 Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области поступила инофрмация от жительницы поселка Коломак.

Женщина заявила о том, что ее 10-летняя приемная дочь около 14:00 ушла из дома и не вернулась.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав.

В 20:00 полицейские установили местонахождение девочки на Южном вокзале в Харькове.

Малолетняя рассказала, что приехала в город, чтобы посмотреть на фонтаны, расположенные на территории возле вокзала. В Харьков она досталась попутным транспортом.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1. ст. 184 (невыполнение родителями или лицами их заменяющими, родительских обязанностей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.