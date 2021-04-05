05.04.2021 17:42

Стрелял по стае бешеных собак: заведено уголовное дело

Полиция Харьковской области расследует обстоятельства жестокого обращения с животными.

Как сообщает ГУ Нацполиции по предварительным данным, во время объезда охотничьих угодий возле села Гороховатка Изюмского района на 60-летнего охотоведа Изюмского лесхоза напала стая диких собак. Чтобы их отогнать, он произвел выстрел из ружья.

О том, что двое мужчин на автомобилях стреляют в собак, одну застрелили, к сектору полицейской деятельности № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области 4 апреля 2021 года в 13:30 сообщил житель района.

Полицейские прибыли по вызову и установили личности мужчин. Ими оказались 52 и 60-летние жители района.

Как пояснил 60-летний мужчина, во время объезда охотничьих угодий на него напала стая диких собак, некоторые животные были с внешними признаками бешенства. Чтобы отогнать их, мужчина совершил выстрел из охотничьего ружья в сторону стаи.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.