05.04.2021 14:15

В ГБР рассказали, что расследования катастрофы АН-26 уже на завершающей стадии

И.о. Директора ГБР Алексей Сухачев рассказал о состоянии расследования авиакатастрофы АН-26 в интервью «Укринформ».

Глава Бюро сообщил, что уже в апреле 2021 года планируется завершение расследования катастрофы военного самолета Ан-26, в которой погибли 26 человек.



«Следователям удалось максимально быстро установить причины катастрофы. К сожалению, погибших ребят уже не вернешь, но виновники катастрофы должны быть наказаны. Иначе никто не сможет гарантировать повторения подобных трагедий в будущем. Это первое в истории Украины расследования авиакатастрофы, как среди гражданской, так и военной авиации, которое следствие раскрыло за полгода », - сообщил и. о. Директора ГБР.





Напомним, что 25 сентября 2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.



Эта трагедия произошла в результате нарушения правил полетов и подготовки к ним военнослужащими, а также непринятия высшим руководством Воздушных Сил мероприятий по поддержанию надлежащего уровня воинской дисциплины, предупреждение правонарушений среди личного состава, сохранения жизни и здоровья личного состава и предотвращения авиационных происшествий нанесена необратимый ущерб боеспособности и боеготовности ВСУ и другие тяжелые последствия в условиях особого периода.





Сейчас следователи ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим, а именно:

• руководителю полетами группы управления полетами военной части А4104;

• командиру указанной воинской части;

• командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.