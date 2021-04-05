05.04.2021 12:56

Под Харьковом бездомный едва не зарезал своего коллегу (ФОТО)

В ходе конфликта бездомный чуть не зарезал своего коллегу по социальному статусу





Как сообщили в пресс-службе областной полиции, возле железнодорожного переезда в поселке Подворки прохожие увидели раненого мужчину и вызвали бригаду скорой помощи. Медики сообщили о происшествии в полицию 4 апреля около 13:00.





Во время выезда на место следственно-оперативная группа установила, что между двумя бездомными произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина ударил ножом 31-летнего знакомого. Пострадавший в тяжелом состоянии без сознания госпитализирован в больницу.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается.