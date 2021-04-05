05.04.2021 11:31

Прокуратура расследует дело с самозахватом земли под автостоянку на Салтовке

Салтовской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту самовольного занятия земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что житель Харькова самовольно занял земельный участок, не имея на то законных оснований. Площадь участка, расположенного в Московском районе Харькова на перекрестке ул. Бучмы и Гвардейцев Широнинцев, составляет почти 0,5 га.



Указанный человек установил шлагбаум, забор и стал использовать земельный участок как платную автостоянку, предоставляя услуги по парковке транспортных средств за денежное вознаграждение. Незаконная парковка была способна вмещать около 100 автомобилей.





Сумма причиненного ущерба составляет почти 770 тыс. грн.



Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции № 2.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев.