05.04.2021 10:52

656 выездов. Спасатели рассказали про свою "горячую" неделю

В течение недели, с 29 марта по 05 апреля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.





В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 656 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 486 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний (из них 397 пожаров в экосистемах), 24 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 16 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 1 - на дежурство, 129 - другие выезды.



В результате пожаров погибли 2 человека. Еще 5 человек получили травмы и ожоги. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС при ликвидации пожаров были спасены 3 человека. На водных объектах области обнаружено тело 1 погибшего человека.



Пиротехники ГСЧС обезвредили 18 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 1 авиабомба, 1 граната, 12 артснарядов и 4 минометных мин.