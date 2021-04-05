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05.04.2021  10:52   

656 выездов. Спасатели рассказали про свою "горячую" неделю

В течение недели, с 29 марта по 05 апреля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 656 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 486 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний (из них 397 пожаров в экосистемах), 24 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 16 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 1 - на дежурство, 129 - другие выезды.

В результате пожаров погибли 2 человека. Еще 5 человек получили травмы и ожоги. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС при ликвидации пожаров были спасены 3 человека. На водных объектах области обнаружено тело 1 погибшего человека.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 18 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 1 авиабомба, 1 граната, 12 артснарядов и 4 минометных мин.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, гсчс, харьков
 
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