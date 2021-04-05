05.04.2021 10:15

В харьковском гаражном кооперативе полностью выгорело авто

Пожар возник в легковом автомобиле «Opel Kadett».

4 апреля в 13:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о горящем автомобиле на территории гаражного кооператива "Березка-2", на ул. Академика Синельникова, 8 в Харькове.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели двух пожарно-спасательных частей. Сразу по прибытии пожарные подали пожарный ствол на тушение огня. В 13:15 его локализовали и в 13:20 - ликвидирован.





К ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.



В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.