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05.04.2021  10:15   

В харьковском гаражном кооперативе полностью выгорело авто

Пожар возник в легковом автомобиле «Opel Kadett».

4 апреля в 13:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о горящем автомобиле на территории гаражного кооператива "Березка-2", на ул. Академика Синельникова, 8 в Харькове.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели двух пожарно-спасательных частей. Сразу по прибытии пожарные подали пожарный ствол на тушение огня.  В 13:15 его локализовали и в 13:20 - ликвидирован.



К ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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