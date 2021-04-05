05.04.2021 09:05

На парковке супермаркета горела легковышка (ВИДЕО)

Утром, 5 апреля на парковке супермаркета "Класс" на проспекте Московском, 259 загорелся автомобиль "Seat".

О происшествии сообщают очевидцы, разместив фото и видео пожара в харьковских телеграмм-каналах.

Свидетели отметили, что на ликвидацию возгорания было использовано несколько порошковых огнетушителей, однако они не смогли справиться с огнем.

Только прибывшие на место ЧП пожарные смогли полностью ликвидировать пожар.

Причины возгорания устанавливаются.

Позже спасатели сообщили, что 5 марта в 8:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на проезжей части по пр. Московскому, 259 в Харькове.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек легкового автомобиля "SEAT Toledo" 2004 года выпуска. Площадь пожара составила около 2 кв.м.

Пожарные ликвидировали данное возгорание уже в 08:37. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.