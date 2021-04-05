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05.04.2021  08:52   

В Харькове горел производственный цех по производству пластмассовых изделий

4 апреля в 15:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия по ул. Енакиевская, 2Д.

На его территории горела производственная мастерская по производству пластиковых деталей для мототехники.

К месту происшествия выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей. На момент их прибытия в помещении мастерской горели пластиковые детали для катеров, скутеров, квадроциклов, а также лакокрасочные материалы. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м. Разведкой также было установлено, что людей внутри горящего здания не было.

В 16:20 пожар удалось локализовать, в 18:04 - ликвидировать полностью. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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