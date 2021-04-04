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04.04.2021  17:24   

Пытался дать взятку на границе: иностранца задержали (ФОТО)

Правоохранители Харькова задержали иностранца за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как собщает ГУ Нацполиции по предварительному сговору группой лиц с другими иностранцами, гражданин Сирии передал 1500 долларов США начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы «Харьков».
 
Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии в беспрепятственном пересечении государственной границы Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков-авиа» гражданами Ирака.
 
4 апреля 2021 года правоохранители задержали иностранца в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу.
 
Следственно-оперативные действия проводились полицейскими отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, совместно с оперативными сотрудниками ВВВБ Харьковского пограничного отряда ГВВБ «Восток» ГПС Украины и спецназа пограничной службы ДОЗОР.
 
В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст.  369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) уголовного кодекса Украины и определения ему меры пресечения. 
 
Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного правонарушения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взятка, иностранец, харьков, граница
 
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