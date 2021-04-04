04.04.2021 17:24

Пытался дать взятку на границе: иностранца задержали (ФОТО)

Правоохранители Харькова задержали иностранца за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как собщает ГУ Нацполиции по предварительному сговору группой лиц с другими иностранцами, гражданин Сирии передал 1500 долларов США начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы «Харьков».

Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии в беспрепятственном пересечении государственной границы Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков-авиа» гражданами Ирака.

4 апреля 2021 года правоохранители задержали иностранца в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу.

Следственно-оперативные действия проводились полицейскими отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, совместно с оперативными сотрудниками ВВВБ Харьковского пограничного отряда ГВВБ «Восток» ГПС Украины и спецназа пограничной службы ДОЗОР.

В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) уголовного кодекса Украины и определения ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного правонарушения.