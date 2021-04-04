04.04.2021 14:31

Пьяный набросился с кулаками на копа: открыто уловное дело

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту сопротивления полицейскому.

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 3 апреля 2021 года около 17:00 на станции "Дворец Спорта".

Во время несения службы сотрудник отдела полиции в метрополитене увидел мужчину навеселе без защитной маски и сделал ему замечание.

В ответ гражданин повел себя агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов кулаком в лицо. Сотрудник полиции вместе с охранником угомонили дебошира и доставили его в комнату полиции.

На место для выяснения всех обстоятельств происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Прапорушником оказался 46-летний харьковчанин. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователем сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.область: