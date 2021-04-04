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04.04.2021  14:31   

Пьяный набросился с кулаками на копа: открыто уловное дело

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту сопротивления полицейскому.

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 3 апреля 2021 года около 17:00 на станции "Дворец Спорта".
 
Во время несения службы сотрудник отдела полиции в метрополитене увидел мужчину навеселе без защитной маски и сделал ему замечание.
 
В ответ гражданин повел себя агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов кулаком в лицо. Сотрудник полиции вместе с охранником угомонили дебошира и доставили его в комнату полиции.
 
На место для выяснения всех обстоятельств происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Прапорушником оказался 46-летний харьковчанин. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Следователем сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.область:
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  метро, драка, харьков, набросился на копа, карантин, ковид, коронавирус, маска, конфликт
 
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