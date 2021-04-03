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03.04.2021  18:03   

Черные лесорубы. Копы поймали на горячем группу браконьеров (ФОТО)

Полицейские выявили незаконную порубку под Харьковом.

Правонарушители спилили деревья породы дуб и клен. Водитель, который перевозил древесину, никаких разрешительных документов на груз не предоставил. Открыто уголовное производство.
 
2 апреля 2021 года около 13:40 наряд сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области остановил вблизи села Александровка Богодуховского района автомобиль «ЗИЛ 130», груженный древесиной.
 
Никаких разрешительных документов на груз водитель не предоставил.
 
Также полицейские установили место вырубки, где обнаружили 2 легковушки «ВАЗ» и 5 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление их причастности к незаконной порубки.
 
Полицейские изъяли указанные автомобили и четыре бензопилы.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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