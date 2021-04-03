03.04.2021 18:03

Черные лесорубы. Копы поймали на горячем группу браконьеров (ФОТО)

Полицейские выявили незаконную порубку под Харьковом.

Правонарушители спилили деревья породы дуб и клен. Водитель, который перевозил древесину, никаких разрешительных документов на груз не предоставил. Открыто уголовное производство.

2 апреля 2021 года около 13:40 наряд сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области остановил вблизи села Александровка Богодуховского района автомобиль «ЗИЛ 130», груженный древесиной.

Никаких разрешительных документов на груз водитель не предоставил.

Также полицейские установили место вырубки, где обнаружили 2 легковушки «ВАЗ» и 5 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление их причастности к незаконной порубки.

Полицейские изъяли указанные автомобили и четыре бензопилы.