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03.04.2021  13:22   

ДТП: легковушку догнали в пробке (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха на Льва Ландау за пересечением с улицей Немышлянской в сторону моста - ДТП.

В пробке столкнулись легковушки.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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