Труп и смрад в квартире на Новых Домах (ВИДЕО)

Сегодня звезды советуют не доверять неторопливому течению событий – поверьте, эта неторопливость обманчива, и ситуация способна круто измениться в любой момент! Чувства могут нахлынуть неожиданно, захватив вас с головой и увлекая в самом непредсказуемом направлении. Больше того, сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Другими словами, если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.