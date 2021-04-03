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03.04.2021  12:55   

Труп и смрад в квартире на Новых Домах (ВИДЕО)

Из-за невывезенного вторые сутки мертвого тела мужчины - нереальная вонь.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Танкопии 34 - труп.
 
Со слов читателя,  мертвец лежит уже сутки в квартире, копы приехали ещё вчера, зафиксировали и уехали.
 
Читатель сообщил, что мертвое тело принадлежит мужчине, которого привел в квартиру хозяин-алкоголик.
 
Они выпивали и собутыльник умер.
 
Вонь стоит нереальная.
 
 
 

Тэги:  труп, смерть, харьков, мертвое тело. мертвец
 
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