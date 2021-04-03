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03.04.2021  09:58   

ДТП: Фура вылетела с трассы (ВИДЕО)

О аварии сообщают очевидцы

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на окружной - авария.

Здесь фура вылетела с трассы.

По предварительной информации пострадавших нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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