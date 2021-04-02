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02.04.2021  19:41   

ДТП: трактор внезапно лишился колеса (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Жилярди трактор лишился колеса прямо посреди перекрестка.

Пробка растет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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