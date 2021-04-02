ДТП: трактор внезапно лишился колеса (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Жилярди трактор лишился колеса прямо посреди перекрестка.
Пробка растет.
Комментариев: 0
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Выходные будут теплыми, возможны кратковременные дожди.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: