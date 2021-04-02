Главная Новости Криминал и происшествия Производил наркоту на улице: копы поймали мужчину с веселой травкой (ФОТО)
02.04.2021  18:59   

Производил наркоту на улице: копы поймали мужчину с веселой травкой (ФОТО)

Установить правонарушителя удалось благодаря совместной координации действий между ГУНП в Харьковской области и общественной организацией «ХАНТЕРС ХАРЬКОВ».

Взаимодействие продолжается в рамках совместного меморандума, который предусматривает меры по противодействию распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
 
2 апреля 2021 ГОДА в 13:19 в службу «102» поступило сообщение от представителя общественной организации о том, что по улице Энергетической в поселке Солоницевка неизвестные лица производят на улице наркотические вещества.
 
На место происшествия сразу был направлен наряд группы реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.
 
По адресу полицейские обнаружили 38-летнего местного жителя.
 
При себе мужчина имел емкости с веществом, похожим на наркотическое.
 
Известно, что правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции №3 ХРУП №3, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, изготовление, харьков, хранение
 
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