02.04.2021 18:59

Производил наркоту на улице: копы поймали мужчину с веселой травкой (ФОТО)

Установить правонарушителя удалось благодаря совместной координации действий между ГУНП в Харьковской области и общественной организацией «ХАНТЕРС ХАРЬКОВ».

Взаимодействие продолжается в рамках совместного меморандума, который предусматривает меры по противодействию распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

2 апреля 2021 ГОДА в 13:19 в службу «102» поступило сообщение от представителя общественной организации о том, что по улице Энергетической в поселке Солоницевка неизвестные лица производят на улице наркотические вещества.

На место происшествия сразу был направлен наряд группы реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.

По адресу полицейские обнаружили 38-летнего местного жителя.

При себе мужчина имел емкости с веществом, похожим на наркотическое.

Известно, что правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции №3 ХРУП №3, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.