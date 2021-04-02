02.04.2021 17:49

Полуночное минирование вокзала: мужчине сообщено о подозрении

Во время совершения преступления 38-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что 11 марта 2021 года около 23:55 до Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что железнодорожный вокзал на станции «Купянск-Узловой» заминирован.

По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 2373 кв. метров помещений вокзала и 2858 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Движение поездов не прекращалось, отвод транспорта не осуществлялся. Во время осмотра взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили номер телефона, с которого поступил звонок о минировании и личность правонарушителя. Им оказался 38-летний житель поселка Купянск-Узловой.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

30 марта мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.