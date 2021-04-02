Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропал нигериец. Полиция просит помощи в розыске парня
02.04.2021  14:55   

В Харькове пропал нигериец. Полиция просит помощи в розыске парня

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 20-летнего гражданина Нигерии Мустафы Тохиб Адебола.

Молодой человек 15 марта покинул место проживания по улице Гвардейцев Широнинцев в Московском районе Харькова и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет в синие джинсы, черную футболку, розовый пиджак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сразу сообщить в Харьковское районное управление полиции №3 ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 738-30-24, (093) 952-63-75 (дежурная часть), 102 или другим доступным способом.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
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