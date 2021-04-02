В Харькове пропал нигериец. Полиция просит помощи в розыске парня

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 20-летнего гражданина Нигерии Мустафы Тохиб Адебола.
Молодой человек 15 марта покинул место проживания по улице Гвардейцев Широнинцев в Московском районе Харькова и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет в синие джинсы, черную футболку, розовый пиджак.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сразу сообщить в Харьковское районное управление полиции №3 ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 738-30-24, (093) 952-63-75 (дежурная часть), 102 или другим доступным способом.
Комментариев: 0
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Выходные будут теплыми, возможны кратковременные дожди.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: