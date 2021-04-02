В спальне жителя Харьковщины нашли автомат (ФОТО)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили две единицы нарезного огнестрельного оружия.
В конце марта к сотрудникам Красноградского районного отдела полиции поступила оперативная информация, что житель города Краснограда незаконно хранит огнестрельное оружие по месту жительства.
В ходе следственных действий в спальне 45-летнего хозяина дома полицейские обнаружили оружие «Юнкер-3» калибра 4,5 мм и АКМ калибра 7,62 мм.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Следователи устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.
Комментариев: 0
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: