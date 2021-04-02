02.04.2021 12:48

В спальне жителя Харьковщины нашли автомат (ФОТО)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили две единицы нарезного огнестрельного оружия.

В конце марта к сотрудникам Красноградского районного отдела полиции поступила оперативная информация, что житель города Краснограда незаконно хранит огнестрельное оружие по месту жительства.



В ходе следственных действий в спальне 45-летнего хозяина дома полицейские обнаружили оружие «Юнкер-3» калибра 4,5 мм и АКМ калибра 7,62 мм.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По данному факту следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Следователи устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.



