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02.04.2021  12:48   

В спальне жителя Харьковщины нашли автомат (ФОТО)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили две единицы нарезного огнестрельного оружия.

В конце марта к сотрудникам Красноградского районного отдела полиции поступила оперативная информация, что житель города Краснограда незаконно хранит огнестрельное оружие по месту жительства.

В ходе следственных действий в спальне 45-летнего хозяина дома полицейские обнаружили оружие «Юнкер-3» калибра 4,5 мм и АКМ калибра 7,62 мм.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Следователи устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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