Пожар со взрывом расследует полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва на территории завода в Новобаварский районе.
2 апреля около 4:20 в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от 35-летнего жителя Харькова о том, что на территории завода, расположенного на проспекте Новобаварский произошел взрыв с последующим возникновением пожара.
На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников.
В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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