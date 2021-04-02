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02.04.2021  11:38   

Пожар со взрывом расследует полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва на территории завода в Новобаварский районе.

2 апреля около 4:20 в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от 35-летнего жителя Харькова о том, что на территории завода, расположенного на проспекте Новобаварский произошел взрыв с последующим возникновением пожара.

На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников.

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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