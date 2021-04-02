02.04.2021 09:16

Взрыв и крупный пожар на предприятии: есть погибший (ВИДЕО, ФОТО)

Произошел взрыв в резервуаре, 1 человек пострадал, 1 погиб.

2 апреля в 4:08 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на производственном предприятии, расположенном в Харькове на ул. Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника на масло.



К месту пожара немедленно направили сразу 5 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. На момент их прибытия стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м.



После оценки обстановки, к месту происшествия дополнительно пригласили еще 4 пожарных автоцистерны и 3 единицы специальной спасательной техники.



На месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.



Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.