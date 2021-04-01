01.04.2021 15:51

85 тыс грн за отпуск древесины - задержан директор Красноградского лесхоза

Задержан директор Государственного предприятия «Красноградское лесное хозяйство» за получение неправомерной выгоды.





Государственное бюро расследований задержало директора Государственного предприятия «Красноградское лесное хозяйство» во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 85 000 гривен.



Установлено, что чиновник систематически требовал и получал от предпринимателя деньги за не создание искусственных препятствий и ненадлежащее исполнение договорных обязательств по отпуску древесины.



31 марта 2021 года в Харькове следователи ГБР задержали директора госпредприятия «на горячем», после получения очередной части средств в сумме 85 тыс. грн.



Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.



Ему грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.