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01.04.2021  12:45   

Похитили и жестоко пытали - четырем мужчинам сообщено о подозрении

В Харькове сообщено о подозрении четырем мужчинам по факту пыток, совершенным по предварительному сговору группой лиц, незаконного лишения свободы из корыстных побуждений, незаконного проникновения в жилище.


Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что 20 февраля этого года четверо молодых незаконно проникли во двор частного дома, расположенного в Холодногорском районе. Мужчины, нанося телесные повреждения хозяину квартиры, вытащили его из двора домовладения, затолкали в автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». Требуя денежные средства и продолжая наносить телесные повреждения, злоумышленники таким образом лишили воли потерпевшего и увезли его в неизвестном направлении.



Через некоторое время нападавшие высадили потерпевшего у соседнего дома.

31 марта по месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъято оружие, патроны, баллончики со слезоточивым газом, наручники, "флэшки" и другие доказательства противоправной деятельности.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят сотрудники следственного отдела отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляются работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований ЧП Украины.



Следственные действия продолжаются.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По данным Newsroom, одним из задержанных стал представитель организации "Накипело" Вячеслав Ряднов. Ранее мужчина фигурировал в конфликте вокруг "наливайки" у вокзала "Харьков - Левада". Кроме того, весной 2020 года ему дважды сжигали автомобиль.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  пытки, полиция, прокуратура, вячеслав ряднов, накипело
 
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