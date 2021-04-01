01.04.2021 11:33

Пожарные потушили сухостой и обнаружили тело женщны (ФОТО)

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 61 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 60,5 га.

На пепелище одного из пожаров, произошедших в с. Павловка Богодуховского района 31 марта, обнаружено тело погибшей женщины, 1983 года рождения. Сейчас следственные органы выясняют причину ее гибели и возникновения возгорания сухой травы площадью 1 га.

Также вчерашние пожары привели к уничтожению или повреждению 1 заброшенного частного дома и 4 хозяйственных сооружений.





На территории Волчанского района возникло почти сразу 2 масштабных пожара в экосистемах на общей площади 9 га. Так, в 15:05 поступило сообщение о пожаре сухой травы и камыша на открытой местности в селе Федоровка на площади 5 га, а в 15:40 - в Волчанске на площади 4 га. С этими пожарами боролись спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части и 38-го Государственного пожарно-спасательного поста.





Также крупные пожары сухостоя площадью несколько гектаров произошли в Балаклейском, Дергачевском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области. А пожары на меньше площади - почти по всей территории Харьковщины.





Спсатели отмечают, что причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.