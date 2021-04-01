Смертельное ДТП на проспекте Науки - уже двое водителей предстанут перед судом

Областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух водителей, устроивших смертельное ДТП на перекрестке пр. Науки и ул. Космической 7 ноября 2020 года.
В ходе досудебного расследования установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat», превышая скорость, ехал по левой полосе, которая не предназначена для движения прямо. В попутном ему направлении двигался водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», который начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра. Вследствие пересечения траектории движения двух автомобилей водитель «Volkswagen Passat» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на островок безопасности, где в это время находились четыре пешехода.
В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. 20 февраля 2021 одна из пострадавших, 60-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался гражданин Египта, который неоднократно нарушал правила безопасности дорожного движения. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн 510 тыс. грн. Сейчас он находится в СИЗО.
Следователи сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП в центре Харькова
Относительно другого обвиняемого избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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