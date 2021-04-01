Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на проспекте Науки - уже двое водителей предстанут перед судом
01.04.2021  11:30   

Смертельное ДТП на проспекте Науки - уже двое водителей предстанут перед судом

Областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух водителей, устроивших смертельное ДТП на перекрестке пр. Науки и ул. Космической 7 ноября 2020 года.

В ходе досудебного расследования установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat», превышая скорость, ехал по левой полосе, которая не предназначена для движения прямо. В попутном ему направлении двигался водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», который начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра. Вследствие пересечения траектории движения двух автомобилей водитель «Volkswagen Passat» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на островок безопасности, где в это время находились четыре пешехода.

В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. 20 февраля 2021 одна из пострадавших, 60-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался гражданин Египта, который неоднократно нарушал правила безопасности дорожного движения. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн 510 тыс. грн. Сейчас он находится в СИЗО.

Следователи сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП в центре Харькова

Относительно другого обвиняемого избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, проспект науки, харьков, пьяный водитель
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия Лобовое столкновение двух ВАЗов: пострадавший в реанимации (ФОТО) 31.03 Криминал и происшествия В Харькове фура сбила пешехода 30.03 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: под колесами грузовика погиб мужчина (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 