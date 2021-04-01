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01.04.2021  10:58   

В харьковской тюрьме искали взрывчатку

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

31 марта 9:40 на электронный адрес дежурного НП поступило анонимное сообщение о минировании исправительной колонии № 43 на ул. Таджикской 17.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, правоохранители, взрывотехники и кинологи.

Административные корпуса и прилегающая территория были обследованы. Взрывных устройств не обнаружено. Проводится следствие.

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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