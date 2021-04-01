В харьковской тюрьме искали взрывчатку

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
31 марта 9:40 на электронный адрес дежурного НП поступило анонимное сообщение о минировании исправительной колонии № 43 на ул. Таджикской 17.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, правоохранители, взрывотехники и кинологи.
Административные корпуса и прилегающая территория были обследованы. Взрывных устройств не обнаружено. Проводится следствие.
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