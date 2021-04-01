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01.04.2021  10:40   

Спасатели всю ночь тушили пожар на полигоне ТБО (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.

31 марта в 21:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в селе Пески Валковского района области.

К месту пожара немедленно прибыл районный пожарно-спасательное подразделение 44-й Государственной части ГСЧС на 2-х автоцистернах. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 300 кв.м.

Кроме пожарных, к тушению пожара были привлечены еще 5 единиц коммунальной техники.

Благодаря быстрым и оперативным действиям пожарных, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить распространение пламени на значительную площадь.

Общими силами огонь локализовали уже в 22:00. Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 3:47, когда пожар удалось полностью укротить.



Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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