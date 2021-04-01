Главная Новости Криминал и происшествия Разскиваемый за кражу не ушел от патрульных на вокзале
01.04.2021  09:32   

Разскиваемый за кражу не ушел от патрульных на вокзале

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.



Днем 31 марта ​​пеший экипаж патрулировал площадь Привокзальную. Внимание инспекторов привлек мужчина, который вел себя подозрительно и пытался уйти из их поля зрения.

Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители Сумской области за уклонение от отбывания наказания за совершение кражи, предусмотренного ч.2 ст.185 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные передали гражданина следователям.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  розыск, патрульные, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Криминал и происшествия Полицейские разыскали несовершеннолетних путешественников 24.03 Криминал и происшествия Внимание! Пропал мужчина по дороге с загородной дачи (ФОТО) 19.03 Криминал и происшествия Нарушителя ПДД разыскивали за мошенничество
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 