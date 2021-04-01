01.04.2021 09:32

Разскиваемый за кражу не ушел от патрульных на вокзале

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.





Днем 31 марта ​​пеший экипаж патрулировал площадь Привокзальную. Внимание инспекторов привлек мужчина, который вел себя подозрительно и пытался уйти из их поля зрения.



Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители Сумской области за уклонение от отбывания наказания за совершение кражи, предусмотренного ч.2 ст.185 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.



Патрульные передали гражданина следователям.