Разскиваемый за кражу не ушел от патрульных на вокзале

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.
Днем 31 марта пеший экипаж патрулировал площадь Привокзальную. Внимание инспекторов привлек мужчина, который вел себя подозрительно и пытался уйти из их поля зрения.
Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители Сумской области за уклонение от отбывания наказания за совершение кражи, предусмотренного ч.2 ст.185 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.
Патрульные передали гражданина следователям.
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