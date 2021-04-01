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01.04.2021  08:29   

Лобовое столкновение двух ВАЗов: пострадавший в реанимации (ФОТО)

Авария произошла 30 марта в 21:00 на трассе в пгт Краснопавловка Лозовского городского объединенной территориальной общины.

Следственно-оперативная группа установила, что 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21010» не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099». Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадал 35-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21010». В настоящее время он находится в реанимационном отделении.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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