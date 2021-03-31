31.03.2021 19:47
Похитили средь бела дня, ограбили на 700 тысяч и бросили раненого (ФОТО)
Полицейские задержали харьковчанина за совершение особо тяжкого преступления
Как информирует ГУ Нацполиции, 30 марта 2021 года в Харьковское райуправления полиции № 2 обратился 40-летний предприниматель.
Мужчина сообщил, что накануне около 13:50 его знакомый и еще двое неизвестных ему мужчин вывезли его в лес вблизи села Русские Тишки.
Злоумышленники угрожали потерпевшему, издевались и завладели его денежными средствами в сумме 25 тысяч долларов США, 3 тысячами гривен и мобильным телефоном.
Нападавшие также заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тысяч долларов США.
После совершения преступления нападавшие уехали, бросив раненого предпринимателя в лесу.
Полицейские оперативно установили местонахождение одного из злоумышленников и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.
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