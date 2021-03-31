31.03.2021 19:47

Похитили средь бела дня, ограбили на 700 тысяч и бросили раненого (ФОТО)

Полицейские задержали харьковчанина за совершение особо тяжкого преступления

Как информирует ГУ Нацполиции, 30 марта 2021 года в Харьковское райуправления полиции № 2 обратился 40-летний предприниматель.

Мужчина сообщил, что накануне около 13:50 его знакомый и еще двое неизвестных ему мужчин вывезли его в лес вблизи села Русские Тишки.

Злоумышленники угрожали потерпевшему, издевались и завладели его денежными средствами в сумме 25 тысяч долларов США, 3 тысячами гривен и мобильным телефоном.

Нападавшие также заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тысяч долларов США.

После совершения преступления нападавшие уехали, бросив раненого предпринимателя в лесу.

Полицейские оперативно установили местонахождение одного из злоумышленников и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.