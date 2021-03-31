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31.03.2021  19:47   

Похитили средь бела дня, ограбили на 700 тысяч и бросили раненого (ФОТО)

Полицейские задержали харьковчанина за совершение особо тяжкого преступления

Как информирует ГУ Нацполиции, 30 марта 2021 года в Харьковское райуправления полиции № 2 обратился 40-летний предприниматель.
 
Мужчина сообщил, что накануне около 13:50 его знакомый и еще двое неизвестных ему мужчин вывезли его в лес вблизи села Русские Тишки.
 
Злоумышленники угрожали потерпевшему, издевались и завладели его денежными средствами в сумме 25 тысяч долларов США, 3 тысячами гривен и мобильным телефоном.
 
Нападавшие также заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тысяч долларов США.
 
После совершения преступления нападавшие уехали, бросив раненого предпринимателя в лесу.
 
Полицейские оперативно установили местонахождение одного из злоумышленников и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 
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