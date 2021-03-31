31.03.2021 13:31

В Харькове с многоэтажки выбросилась женщина (ФОТО 18+)

"На Плехановской 42А разбилась женщина", - такое сообщение появилось в телеграмм-канале "ТРУХА" 31 марта.

На фото, опубликованном на ресурсе, недалеко от подъезда лежит окровавленное тело женщины, накрытое полотенцем.

Судя по расположению тела, можно предположить, что женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув лестничной клетки подъезда. Возраст женщины и мотивы произошедшего неизвестны.

На месте работают правоохранители. Подробности происшествия выясняются.