19 пожаров за сутки: к чему привело выжигание сухостоя

30 марта спасатели Харьковщины 19 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.
Пожары случились в Слободском и Холодногорском районах Харькова, а также в Богодуховском, Валковском, Великобурлукском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Кегичевском, Краснокутском, Чугуевском, Харьковском районах области.
Спасатели призывают: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.
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Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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