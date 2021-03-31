31.03.2021 11:56

19 пожаров за сутки: к чему привело выжигание сухостоя

30 марта спасатели Харьковщины 19 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.

Пожары случились в Слободском и Холодногорском районах Харькова, а также в Богодуховском, Валковском, Великобурлукском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Кегичевском, Краснокутском, Чугуевском, Харьковском районах области.



Спасатели призывают: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.