31.03.2021 11:20

В Русских Тишках спасатели более двух часов ликвидировали пожар в частном доме

30 марта в в селе Русские Тишки Харьковского района горел частный дом.

На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова и поселка Липцы. На время их прибытия пожарніе установили, что полностью горела крыша данного дома. На тушение огня подали 2 пожарных ствола от автоцистерны.

В 15:45 пожар был локализован, в 17:13 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.