Главная Новости Криминал и происшествия В Русских Тишках спасатели более двух часов ликвидировали пожар в частном доме
31.03.2021  11:20   

В Русских Тишках спасатели более двух часов ликвидировали пожар в частном доме

30 марта в в селе Русские Тишки Харьковского района горел частный дом.

На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова и поселка Липцы. На время их прибытия пожарніе установили, что полностью горела крыша данного дома. На тушение огня подали 2 пожарных ствола от автоцистерны.

В 15:45 пожар был локализован, в 17:13 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, русские тишки
 
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