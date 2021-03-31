В Русских Тишках спасатели более двух часов ликвидировали пожар в частном доме

30 марта в в селе Русские Тишки Харьковского района горел частный дом.
На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова и поселка Липцы. На время их прибытия пожарніе установили, что полностью горела крыша данного дома. На тушение огня подали 2 пожарных ствола от автоцистерны.
В 15:45 пожар был локализован, в 17:13 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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