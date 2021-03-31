31.03.2021 10:41

Ограбил офис на 650 тысяч: мужчине объявили о подозрении (ФОТО)

32-летний ранее не судимый безработный харьковчанин подозревается в совершении кражи в особо крупных размерах, ограбление и разбойного нападения.

15 февраля по дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что в офисе по проспекту Тракторостроителей произошла кража имущества на сумму почти 650 000 гривен. По данному факту следственный открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.





В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в совершении преступления полицейские разоблачили 32-летнего местного жителя, который злоупотребляет наркотическими средствами. Во время следственных действий была установлена ​​причастность злоумышленника к совершению еще двух преступлений.



21 декабря прошлого года мужчина забежал в аптеку по улице Гвардейцев Широнинцев и, приставив нож к шее кассира, завладел деньгами в сумме 1300 гривен. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.





28 декабря мужчина ворвался в киоск по улице Героев Труда и, схватив деньги из кассы, скрылся в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.





В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении трех преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По санкциям статей ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



